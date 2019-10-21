تراجع أسعار النيكل اليوم.. والطن يسجل 16060 دولارًا

شهدت أسعار معدن النيكل تراجعًا ملحوظًا، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، في الأسواق التجارية، حيث سجل الطن نحو 16060 دولارًا، مقارنة بنحو 16465 دولارًا أمس.



ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدخل رقائق السيليكون ضمن قائمة المعادن المهمة؛ لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم".



كانت أسعار النيكل قد شهدت تراجعًا مقارنة بالشهر الماضي، بانخفاض بلغت نحو 1030دولارًا.



يشار إلى أن مصر تسعى إلى ضبط الأسعار، عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة المقبلة؛ من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة، تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.