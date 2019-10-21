تراجع أسعار الذرة اليوم.. والطن يسجل 389.88 دولار

شهدت أسعار الذرة تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات الصباحية،اليوم الإثنين، منتصف الأسبوع، في الأسواق التجارية، وسجل الطن نحو 389.88 دولار مقارنة بنحو 391.12 دولار أمس.



وكانت أسعار العقود الآجلة للذرة، تسليم نوفمبر استقرت عند 5.98 دولار للبوشل، خلال تعاملات الجمعة، مرتفعة بنسبة 2.32%، وهبطت في وقت سابق بمقدار 0.69%، لتتداول على انخفاض عند 6.21 دولار للبوشل.



ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، فإن هناك 59% فقط من محاصيل الذرة، تمت زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 82% عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمس الماضية.



وتعتبر الذرة من السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها عدد كبير من الدول في الأعلاف، وغيرها من الصناعات الغذائية.