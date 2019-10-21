ارتفاع أسعار رقائق السيليكون اليوم.. والطن يسجل 3349 دولارًا

شهدت أسعار معدن رقائق السيليكون النقي ارتفاعًا ملحوظًا، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، في الأسواق التجارية، حيث سجلت نحو 3349 دولارًا للطن، مقارنة بنحو 3112 دولارًا للطن، أمس.



ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدخل رقائق السيليكون ضمن قائمة المعادن المهمة؛ لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم".



كانت أسعار رقائق السيليكون قد شهدت صعودًا مقارنة بالشهر الماضي، بزيادة بلغت 590 دولارًا.



يشار إلى أن مصر تسعى لضبط الأسعار، عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة المقبلة؛ من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.