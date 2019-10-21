تراجع أسعار الفولاذ اليوم.. والطن يسجل 1530 دولارًا

شهدت أسعار معدن الفولاذ تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، في الأسواق التجارية، وسجل نحو 1530 دولارًا للطن، مقارنة بسعره أمس الذي سجل نحو 1602 دولارًا.



ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدخل الفولاذ ضمن قائمة المعادن المهمة؛ لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم".



يُشار إلى أن أسعار "الفولاذ" شهدت صعودًا مقارنة بالشهر الماضي، بزيادة بلغت 95 دولارًا.



يذكر أن مصر تسعى لضبط الأسعار، عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة المقبلة؛ من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.