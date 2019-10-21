بالصور.. تتويج ديانا حامد بلقب ملكة جمال مصر للكون 2019

استطاعت المتسابقة ديانا حامد، الفوز بملكة جمال مصر للكون MISS EGYPT UNIVERSE" 2019"، وهي المسابقة الرسمية الوحيدة في مصر، حيث تمثل الفائزة بها مصر في مسابقة ملكة جمال الكون، وحصدت آية عبدالرازق، لقب الوصيفة الأولى، في حين فازت ميرنا مكاوي، بلقب الوصيفة الثانية.



يأتي ذلك بعدما وقع عليهن الاختيار، من قبل لجنة التحكيم التي ترأستها هدى عبود، صاحبة أول لقب لملكات الجمال في مصر ومنظمة المسابقة، وضمت أيضا اللجنة كلًا من الفنانة نيرمين الفقي، ومصمم الأزياء هاني البحيري، والفنانة السورية نسرين طافش، والإعلامية نهى عبدالعزيز، ومجموعة كبيرة من أطباء التجميل ورجال الأعمال.



وبدأ الحفل، بتعريف المتسابقات لأنفسهن من خلال فيديو تعريفي، ومن ثم تألقن على المسرح خلال عرض غنائي استعراضي للفنانة كارولينا.



وقدم الفنان محمد نور عدة أغاني من أغانيه بمنتصف الحفل، ثم صعدن المتسابقات من جديد متألقات بملابس البحر وفساتين السهرة، بتوقيع مصمم الأزياء هاني البحيري.



وقامت لجنة التحكيم بتقييم المتسابقات عقب عروض الأزياء لاختيار صاحبة اللقب في النهاية.



الحفل كان تحت إشراف منظم الحفلات المصري العالمي تامر يحيى، صاحب شركة ماستر بيس الأمريكية وزينة بيلوتشي، وحضره العديد من السفراء ورجال الأعمال والفنانين والسيدات المهتمين بالموضة والأزياء.