الأرصاد: انخفاض الحرارة 4 درجات بداية من اليوم

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد عدم استقرار ملحوظ بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، مع احتمال سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.



وأضاف "عطا" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه من المتوقع انخفاض الحرارة بداية من اليوم 4 درجات، مع ظهور السحب الكثيفة المتوسطة والمنخفضة على أغلب أنحاء البلاد.