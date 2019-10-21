العثور على دولفين نافق بشاطئ بورسعيد

عثر مواطنون فى محافظة بورسعيد على دولفين نافق، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، قذفته أمواج البحر على رمال شاطئ المدينة.



كان ورد بلاغ لجهاز شئون البيئة يفيد عثور مواطنين على دولفين نافق على رمال الشاطئ، وانتقل على الفور مسئولى المحافظة، وجهاز شئون البيئة ومعهد علوم البحار للتعامل مع الدولفين النافق.



وبالفحص تبين أن الدولفين النافق يزن نحو 20 كيلو جراما، وتم تعيين حراسة عليه لحين تسليمه لمسئولي البيئة وعلوم البحار للتعرف على أسباب نفوقه، وجارى توجيه لجنة الطوارئ والتدخل السريع لمعاينة الدولفين، والوقوف على أسباب النفوق وعمره وإعداد تقرير علمي عنه.