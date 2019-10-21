إزالة 6 مخالفات على المسطحات المائية بالمنيا

قامت حملة أمنية (إزالات) ضمت شرطة المسطحات المائية، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي، وبالتعاون مع مسئولي الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة التسع بإزالة 6 مخالفات متنوعة على المسطحات المائية بنطاق المحافظة.



كانت حملة أمنية ضمت شرطة المسطحات المائية وأجهزة البحث الجنائي بقيادة العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، وتحت إشراف اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، وبالتعاون مع مسئولي الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة التسع، قد تمكنت من ضبط وإزالة 6 مخالفات متنوعة على المسطحات المائية من بينها مخالفات ردم أجزاء من هذه المسطحات وأخرى تتعلق بمياه الري ومخالفات الصيد الغير قانوني وأخرى إلقاء مخلفات تلوث مياه هذه المسطحات.



تم إزالة المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع مرتكبي هذه المخالفات.