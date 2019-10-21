التحريات تكشف سر الحرائق المتكررة بدار أيتام أكتوبر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، لغز نشوب حرائق متكررة في عقار بأكتوبر، بعدما أخمدت قوات الحماية المدنية النيران ٨ مرات على فترات متفاوتة، وتبين أن نزيل في دار أيتام بالعقار وراء إشعال تلك الحرائق.



تلقت غرفة النجدة عدة بلاغات بنشوب حريق بالعقار رقم ١٤١ الحي ٥ قسم ثان أكتوبر، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمكنت من إخماد الحريق، وتكرر الأمر ٧ مرات أخرى، في عدة شقق بذات العقار، وأسفرت المعاينة أن العقار مكون من طابق أرضي و5 طوابق متكررة.



وأشارت التحريات بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، إلى أن العقار يقطنه مالكته فقط ووالدتها ويحتوى على دار أيتام يقيم بها ١١ طفلا، وبتكثيف التحريات تبين أن أحد نزلاء دار الأيتام وراء إشعال تلك الحرائق، حيث تبين أنه يدعى "يوسف" ١٣ سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، وأنه يشعل النيران باستخدام الكبريت وإشعال قطع قماش وإلقائها على قطع الأثاث (سرير، دولاب، كرسي سفرة، كنبة).



وشرحت تحريات العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع ثان أكتوبر أن الطفل يصاب بحالة نفسية تدفعه لإشعال الحرائق للشعور بالراحة والهدوء.