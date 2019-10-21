النيابة تتسلم التقارير النهائية فى العثور على جثة حداد بحدائق القبة

تسلمت نيابة حدائق القبة الجزئية، بإشراف المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، تقارير الطب الشرعي لتشريح جثة حداد عثر عليها داخل شقته، وتبين من التقرير أن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية في الوفاة، كما تسلمت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.



وبانتقال النيابة وبالكشف الظاهري عليها، تبين أنها في حالة تعفن كامل بسبب عوامل الجو وارتفاع درجات الحرارة التي ساعدت في تحللها، وأوضحت المعاينة عدم وجود بعثرة في الشقة.



وكان اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة حدائق القبة، بالعثور على جثة داخل شقة بشارع الساقية، وذكرت التحريات التى تسلمها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، أن المتوفى يقيم بمفرده، ويوم اكتشاف الواقعة اتصل به أحد زملائه فلم يرد على الهاتف فتوجه للشقة وقام بكسر الباب بمساعدة أشقائه، وتبين أنه فى حالة تعفن تام، حيث مر على الوفاة 4 أيام على الأقل، وبعمل التحريات دلت على عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة.