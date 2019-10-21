نقيب الفلاحين: استقرار فى أسعار الخضراوات والفاكهة الفترة الحالية

تشهد الفترة الحالية استقرارا في أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة، ويتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، وكيلو البطاطس بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، وكيلو البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.



ويقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هناك استقرار واضح في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، حتى وإن ارتفعت فتكون الزيادة طفيفة.



وأضاف: "من المحتمل أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاا في سعر البطاطس والطماطم بسبب فاصل العروات وللمناخ تأثير أيضا على المحاصيل ما يتسبب في الزيادة أو الانخفاض".



وأكد أنهم يحاولون توفير المحاصيل وزيادة المعروض لعدم حدوث أى أزمة في أى محصول.