نجمات الهند يكشفون أحدث تصاميمهم فى عالم الأزياء

اقتحم عدد من النجمات الهنديات عالم الأزياء مؤخرًا، حيث طغى الطابع الهندى على الكثير من التصميمات، بالإضافة إلى الروح العصرية التى تواكب حياتنا.



وجذب الكثير من التصاميم العديد من محبى الفاشون، والأزياء الخاصة بالثقافات الأخرى، بالإضافة إلى تقليد عدد من الأزياء لديهن.



وشاركت النجمة الهندية، "ديبيكا باديكون" متابعيها عبر حسابها بموقع "فيس بوك" بإطلالتها بالفساتين التي تشارك بها في مهرجان "زى" الهندى.



وتشارك دائمًا، "ديبيكا باديكون" متابعيها عبر حسابها بموقع "فيسبوك" بإطلالتها بالكولكشن الجديد.



كما أعلنت النجمة الهندية "بريانكا تشوبرا"، عن أحدث كولكشن للماركة الخاصة بها، وذلك لشتاء 2019.



وشاركت متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جانب من التصاميم الجديدة، والمستوحاة من الغابات الاستوائية.



ووفقًا لموقع "in style" فقد تميز الكولكشن الجديد، بالمزج بين الثقافة الهندية والجانب الغربي، الأمر الذي أضاف للمجموعة بشكل كبير.



وكانت قد توجت "تشوبرا" كملكة جمال الهند وملكة جمال العالم في عام 2000، الأمر الذي دفع الكثير للطلب منها اقتحام عالم الأزياء.



نشرت النجمة الهندية "أنوشكا شارما" أحدث تصميماتها في عالم الأزياء لكوليكشن الشتاء هذا العام، عبر صفحتها الرسمية.



وتميزت الإطلالة الجديدة بالكلاسيكية، حيث ظهرت ببدلة مميزة، وألوان جاذبة، حيث طغى اللون الأزرق على الملابس، بالإضافة إلى "قراط" ذهبى يغطى الأذن بالكامل.



وتفاعل متابعي النجمة الهندية، مع الفستان الجديد، مطالبينها بالإفراج عن الكوليكشن الجديد في أسرع وقت.