الكشف عن ترحيل آلاف الأطباء من الكويت بسبب قانون جديد

كشفت مصادر كويتية، عن تعرض آلاف الأطباء الأجانب العاملين في الكويت إلى الترحيل بسبب قرار معادلة شهادات الكوادر الطبية الوافدة الصادر مؤخرا.



وأوضحت مصادر صحية كويتية، الأحد، أن إقامات الأطباء سواء الجدد أو الراغبين في تجديدها، باتت تمثل مشكلة في ظل إمكانية تأخر معادلة شهاداتهم لأشهر، وما يترتب عليه من مخالفات لارتباط الإقامة وتجديدها بسريان تراخيصهم التي يمنع وفقا لقانون حظر استعمال الشهادات غير المعادلة، إصدار وتجديد أو نقل الترخيص إلا بعد معادلة الشهادات العلمية، وذلك وفق صحيفة "الراي" الكويتية.



وأكدت الصحيفة أن هذا الأمر سيسبب أزمة للكوادر الطبية وذلك لتأخر معادلة الشهادات لأشهر أو سنوات ما يهدد وصير الكوادر الطبية وعائلاتهم.



وأشارت الصحيفة إلى اعتراض الجمعيات والاتحادات الطبية على قانون معادلة الشهادات، لما سببه من أضرار على العاملين بالقطاع الصحي، مع امتداد تداعيات تطبيق القانون على إقامات الأطباء ومخالفات تأخير تجديدها، وفسخ عقود كفاءات طبية عالمية ما يعني إقالة آلاف الاطباء مطالبين بإصدار مرسوم ‏لوقف العمل بهذا القانون.



وطالبت الجمعيات ‏الطبية، في بيان صحافي، السلطتين التشريعية والتنفيذية بعلاج جذري وسريع للضرر الكبير الذي أثاره القانون، مهددة بتنفيذ اعتصامات.