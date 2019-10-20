براتب يصل لـ3500 جنيه.."القوى العاملة" تعلن عن 175 فرصة عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 175 فرصة عمل جديدة، وذلك بأحد المطاعم بالدقي، وبراتب يصل إلى 3500 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالمطعم، 15 كاشير، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وذلك براتب 2400 جنيه.



كما يحتاج المطعم، 30 مندوب مبيعات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، أو فوق المتوسط، وألا يزيد عمره عن 40 سنة، وذلك براتب 3500 جنيه.



ويطلب المطعم أيضا، 30 كاونتر، براتب 2400 جنيه، و30 باريستا، براتب 2400 جنيه، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل فوق المتوسط، أو متوسط.



كما تتضمن الوظائف، 30 سائق، على ألا يزيد عمره عن 50 سنة، وذلك براتب 2800 جنيه، وأيضا 40 عامل نظافة، على ألا يزيد عمره عن 40 سنة، وذلك براتب 2000 جنيه.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0127740857، أو التوجه لمقر المطعم في 11 شارع نوال، الدقي.