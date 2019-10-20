خبير عسكري: الوجود الأمريكي في سوريا خارج إطار القانون

قال العميد محمد عيسى، الخبير العسكري السوري، إن الوجود الأمريكي في بلاده احتلال خارج إطار القانون، ونوع من البلطجة الدولية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن انسحاب القوات الأمريكية يعد بمثابة تنفيذ ما تبقى من القانون الدولي.



وأوضح عيسي، أن سوريا هددت بشن عمليات عسكرية واسعة ضد القوات الأمريكية بمساعدة روسيا وعمل مقاومة شعبية، كما أن القوات الأمريكية انسحبت من الشمال السوري، وكانت تريد إحلال الجانب التركي، حيث أن الإدارة الأمريكية استخدمت الورقة الكردية لتحقيق أطماعها.



وأردف، أن الاستراتيجية الأمريكية تقتضي بعدم وجود أي علاقة أو إقامة أي تعاون استراتيجي بين سوريا والعراق، حيث أن الأخير يشكل عمقًا استراتيجيًا للأول، كما يمكن إقامة منطقة اقتصادية وعسكرية كبيرة للغاية وهذا ما تخشاه واشنطن، كما تريد قطع تريد التواصل بين سوريا وإيران عبر العراق.