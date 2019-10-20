رأس دي لونج تقود اشبيلية لاجتياز ليفانتي بالدوري الأسباني

تقدم إشبيلية خطوة نحو مراكز المقدمة في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 صفر على ضيفه ليفانتي اليوم الأحد في المرحلة التاسعة للمسابقة.



وارتفع رصيد أشبيلية، الذي حقق فوزه الثاني في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، إلى 16 نقطة في المركز السادس، بفارق ثلاث نقاط فقط خلف برشلونة (المتصدر).



في المقابل، تجمد رصيد ليفانتي، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل ثلاثة انتصارات وتعادلين، عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.



وارتدى الهولندي لوك دي يونج ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما أحرز هدف أشبيلية الوحيد في الدقيقة 86 بضربة رأس رائعة.