الإثنين 21 أكتوبر 2019 الموافق 22 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

رياضة

كلوب: تقنية "فار" لم تصل للدقة المطلوبة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:15 م
كلوب
كلوب
وكالات
طباعة
أكد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول أن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، مازال الطريق طويلا أمامها قبل أن تضع الأمور في نصابها الصحيح ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت مباراة ليفربول مع مضيفه مانشستر يونايتد اليوم الأحد، التي انتهت بالتعادل 1 1 في قمة مباريات المرحلة التاسعة للمسابقة، اللجوء لتقنية فار من أجل احتساب هدف التقدم لمانشستر يونايتد، الذي أحرزه ماركوس راشفورد في الدقيقة 36، وهو ما جعل كلوب ينفجر غاضبا خلال اللقاء الذي
جرى بملعب (أولد ترافورد) معقل يونايتد، قبل أن يحرز (البديل) آدم لالانا هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 85، ليهدر الفريق الأحمر أول نقطتين في مسيرته بالبطولة.

ويرى كلوب أن لاعبه البلجيكي ديفوك أوريجي تعرض للإعاقة في كرة مشتركة في منتصف الملعب مع فيكتور لينديلوف لاعب يونايتد، قبل أن تنتقل الكرة إلى دانييل جيمس، الذي أرسل تمريرة عرضية إلى راشفورد سجل منها هدف التقدم لأصحاب الأرض، غير أن تقنية فار أشارت إلى عدم ارتكاب لاعب
يونايتد أي مخالفة، ليتم احتساب الهدف.

وقال كلوب في تصريحات له عقب المباراة "أعتقد أن الكثير من الناس رأت وجود مخالفة لمصلحة أوريجي، إنني متأكد من ارتكاب لاعب يونايتد لمخالفة".

أضاف المدرب الألماني "السيد أتكينسون (حكم المباراة) ترك اللعبة تستمر لوجود تقنية فار".

وأوضح كلوب:"بمجرد تسجيل الهدف، تحققوا من صحته ولكن لم يكن ذلك واضحا لأنه مع وجود تحد فإنه لا يمكن أن تكون متأكدا دائما بنسبة 100%، لكن بدون فار فإنني متأكد تماما أن أتكينسون ارتكب خطأ في احتسابه الهدف".

وتحدث كلوب وجميع مدربي الدوري الإنجليزي عن تقنية فار قبل انطلاق الموسم الحالي، حيث شددوا جميعا على أن ضمان العدالة أمر بالغ الأهمية، لكن مدرب ليفربول قال إنها لا تعمل في كل مجال من مجالات اللعبة حتى الآن.

وأشار كلوب إلى:"إن تلك التقنية تبدو رائعة في التأكد من حالات التسلل ولمسات اليد، ولكن بالنسبة لتلك المواقف (احتساب المخالفات) لم نصل للدقة المطلوبة بعد".

وألمح كلوب إلى أن الأمر ذاته تعرض له مانشستر سيتي، عندما تعرض لاعبه البلجيكي كيفن دي بروين للإعاقة داخل منطقة الجزاء في إحدى مباريات البطولة، لكنه لم يحصل على ركلة جزاء.

وكشف مدرب ليفربول "إن دي بروين تعرض للإعاقة، وإذا قلت إن مانشستر سيتي كان يستحق الحصول على ركلة جزاء، فإنه كان ينبغي أن يحصل على ركلة جزاء".

وأنهت تلك النتيجة انطلاقة ليفربول المثالية في البطولة هذا الموسم، بعدما أهدر أول نقطتين في مسيرته بالمسابقة خلال الموسم الحالي التي شهدت فوزه في مبارياته الثماني الأولى.

ورغم ذلك، بقي ليفربول متربعا على الصدارة برصيد 25 نقطة، حيث يتفوق بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، كما ظل الفريق الأحمر هو الوحيد في البطولة حتى الآن الذي مازال محافظا على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم.

من جانبه، صرح النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد بأن فريقه ظهر بشكل مرض للغاية في المباراة اليوم.

وتحدث سولشاير عن هدف راشفورد قائلا "ربما تعرض أوريجي لملامسة من لينديلوف، ولكن المخالفة لم تكن واضحة".

أضاف مدرب يونايتد "من الممكن أن يكون هذا الالتحام مسموحا به، لكن الهدف الذي ألغاه الحكم لساديو ماني لاعب ليفربول، (ولجأ خلاله الحكم لتقنية فار) كان القرار صحيحا بعدما لمست الكرة يد اللاعب السنغالي".

وبهذا التعادل، أصبح مانشستر يونايتد في المركز الثالث عشر بترتيب المسابقة برصيد عشر نقاط، ليظل مكتفيا بتحقيق فوزين فقط في مبارياته التسع الأولى بالبطولة هذا الموسم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

اشتعال النيران في سيارة محملة بـ30 طن بنزين بـ"6 أكتوبر"

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الجونة والأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

أشهر في وجهه "المطواة".. شهود واقعة "شهيد الشهامة" يكشفون التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

صور.. مصرع 3 في حادث مأساوي بكفر الشيخ

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

الأكثر قراءة

المحليات تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

النائب العام عن "شهيد الشهامة": نسعى لتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين

رسميا.. اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الجونة والأهلي

هل يحتاج الأهلى لضم كهربا فى ميركاتو يناير؟

أيام زمان

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

دراسة: التمارين الرياضية قد تقلل إصابة المدخنين بسرطان الرئة

الوجبات السريعة والمصنعة والتكنولوجيا أسباب لـ "السمنة"

تغير شكل الأصابع مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة

أدوية ارتفاع ضغط الدم تزيد من خطر الانتحار

الرئيس نيوز

كواليس الحلقة الأولى من برنامج لميس الحديدى "القاهرة الآن"

وزير المالية: الفترة المقبلة ستشهد التركيز على "ميكنة الخدمات الحكومية"

"لا مجال لأي تدخلات".. بيان هام من النائب العام بشأن راجح وشهيد المنوفية

"صنداي تايمز": تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى فبراير 2020

منوعات

صوفيا لورين تحصل على جائزة الثقافة الأوروبية في فيينا

احتفالات في الإمارات قبل عام من انطلاق إكسبو دبي 2020

صور بتتكلم.. "كوكلا".. فتاة مصرية وثّقت بالكاميرا الطقوس الدينية والعرقية في دول العالم

بكين تكشف عن قائمة للتراث الثقافي

كشكول

"شوبير" يعقد أول ندوة لتأهيل الطلاب الموهوبين إعلاميا

جامعة سوهاج تختتم بطولتها للسباحة بمشاركة 120 طالبًا

لكل أم.. تعرفي علي الأطعمة الصحية لطفلك المدرسي

"باهي" يجتمع بقيادات التعليم ويناقش مستجدات الأمور التعليمية

إسلام سياسي

شرطة "أردوغان" تعتقل 200 مواطن عارضوا غزو سوريا

«روضة النعيم» تبدأ دروس ومحاضرات التصوف بالحسين

بمناسبة موسم "المغال"..صوفية العالم تعلن الزحف المقدس إلى السنغال

العراق يرفض تسلم مقاتلى "داعش" غير المتورطين فى جرائم داخله


زيت وسكر

افتتاح محطة طاقة شمسية جديدة بجنوب سيناء بتكلفة 5 ملايين جنية

أزمة بين البرلمان ونقابة المهندسين.. والسبب!

ما هي أسعار الأسمنت اليوم؟

حقيقة تعيين مصابى وأسر الشهداء بالجهاز الادارى بالدولة

مقالات الرأي
عمرو خالد
حين تفوض ربك للحكم فى قضيتك
د. منى حلمى
الحب ليس «قلة أدب» و«قلة حياء»
سيد عبدالقادر
غزو سوريا.. جريمة «الأحمقين»
ماجد حبته
فى انتظار رئيس وإرهابيين جدد!
المزيد

الثقافة

أيمن فايز: ظهور ذاتية الفنان في رسم "الأيقونة" نوع من الهرطقة

ورشة تعليم الخياطة ومعرض فنون تشكيلية بثقافة قنا

منتدى الشعر المصري ينظم احتفالية "في محبة محمد كشيك" (صور)

"شعبية المنيا" تشارك فى فعاليات الأسبوع الـ12 بقرية الإسماعيلية

صفحتنا ع الفيس بوك