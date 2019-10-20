خبير شئون دولية: ترامب لا يستطيع وقف عقوبات الكونجرس على تركيا

قال الدكتور أيمن سمير، المتخصص في العلاقات الدولية، إن هناك فارق بين عقوبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تركيا وعقوبات الكونجرس، مشيرًا إلى أن عقوبات ترامب يحق له أن يوقفها ولكن عقوبات الكونجرس لا يمكنه أن يوقفها لأنها تعبر عن الضمير الأمريكي.



وأضاف خلال لقائه في برتامج "عليى مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك اتجاه كاسح في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين يقضي بضرورة فرض عقوبات على تركيا، لأنه شعر بأن النموذج الأمريكي في الشرق الأوسط تضرر، على اعتبار أن أمريكا كانت حليفة للأكراد لسنوات وفي وقت قصير تخلت عنهم، والكونجرس يريد إعادة الوضع لما كان عليه، لاعتقاده أن الرابح الأول من تخلي أمريكا عن الأكراد هو إيران وروسيا.



وأشار إلى أن أردوغان حتى في حال انسحابه من شمال سوريا سيتم تطبيق العقوبات عليه، لأن هناك قضايا إنسانية وقضايا متعلقة بانتهاكه للمياه القبرصية ضمن دوافع الكونجرس لفرض العقوبات.