متخصص في العلاقات الدولية: الأمم المتحدة وصفت جنود أردوغان بالسفاحين (فيديو)

قال الدكتور أيمن سمير، متخصص في العلاقات الدولية، إن مزاعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول الاعتداء على سوريا، بحجة الحفاظ على وحدتها، كذب وتدليس.



وقال خلال لقائه في برتامج "عليى مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هجوم تركيا على سوريا جريمة حرب، كونه يستهدف تهجير مواطنين من وطنهم، واستبدالهم بآخرين"، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة وصفت الجنود الذين يعتمد عليهم أردوغان في سوريا بالسفاحين والقتلة، كونهم اغتالوا مدنيين.



وأوضح أن أردوغان يستهدف الفصل بين الأكراد الموجودين في سوريا وتركيا، مشيرًا إلى أن العدوان التركي على سوريا كشف أكاذيبه وأحاديثه المزيفة حول حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي.