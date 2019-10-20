عمرو أديب يسأل فاروق الباز: "الأمريكان سافروا للقمر فعلًا؟"

انتهز الإعلامي عمرو أديب، فرصة استضافته الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، ليسأله إن كان الأمريكان سافروا إلى القمر فعلًا أم أنها شائعة كما يتردد.



وقال أديب، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه تردد قبل أشهر أن الأمريكان لما يسافروا للقمر، وأن الصور مفبركة.



ورد فاروق الباز، قائلًا: "الناس بتخرف، لدينا عينات لأكثر من 800 كيلو من صخور ليس لها مثيل على الأرض".



ويأتي السؤال عن حقيقة السفر إلى القمر، بعد أيام قليل من سؤال مشابه عن حقيقة ما إذا كانت الأرض كروية أم مسطحة؟ وهو السؤال الذي أثار السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وجهه أحد الصحفيين لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري خلال مؤتمر صحفي في موسكو، وجاء رده بأنها "كروية وقد شاهد ذلك بنفسه".



وبرر الصحفي سؤاله، بأنه ما زال يشغل بال الكثيرين الذين يتشككون في أن وكالة ناسا خدعتهم ويعتقدون أن الأرض "مسطحة".