عبدالباسط: الدولة أحدثت حالة توازن في أسعار اللحوم بالأسواق

قال هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، الدولة تدخلت في الآونة الأخيرة، وأدخلت لحوم كثيرة للسوق بالإضافة إلى حالة الركود أدى ذلك لهبوط في أسعار اللحوم.



وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمُذاع عبر فضائية "one" أن اللحوم الموجودة في أكشاك أمان، التابعة للدولة تبيع بأسعار تبدأ من 80 إلى 100 جنيه، للحمة السوداني أما اللحوم البلدي فتبدأ من 120 إلى 140.



وأضاف: "الأسعار لا تزيد لأن مدخل الأعلاف ثابتة كما أن الدولة استوردت "عجول" حية وهذا سبب في استقرار عملية الأسعار وأحدثت عملية توازن في السوق، ولابد من زيادة زراعة الأعلاف لكي نحافظ على مستوى الإنتاج لان كل مازاد الإنتاج كلما قل الأسعار".



وأوضح أن مصر تستورد أعلاف بنسبة 80%، ونتمنى زيادة زراعة الاعلاف في مصر وانخفاض الدولار.