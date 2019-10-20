"خلايا سرطانية أخطر من داعش".. كيف يرى المجتمع الألماني الإخوان؟

قال حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن هناك مؤسسات تابعة لتركيا في ألمانيا تعمل على ترويج الأفكار المتطرفة لأطفال من خلال بعض المساجد.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الإخوان يتعاملون في المجتمع الألماني بمنطق التقية، فهم يحاولون إظهار رغبتهم للاندماج في المجتمع، وكأنهم يخططون لدولة إسلامية.

وتابع أن المسؤولين الألمان يرون الإخوان أخطر من القاعدة وداعش، لأنهم خلايا سرطانية لايمكن اكتشاف خطرهم إلا إذا تمكنوا من الدولة.