بالمستندات.. ضبط أكبر شحنة كتب مزورة مجهزة للشحن خارج البلاد

شنت إدارة المصنفات التابعة لمباحث المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، عددا من المداهمات لمخازن تزوير الكتب، ونجحت في ضبط أكبر كمية كتب كانت في طريقها إلى خارج البلاد، وجميع النسخ التي ضبطت كانت مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء.



الشحنة تم ضبطها بمخازن بشارع بورسعيد أمام مستشفى اليوم الواحد بجوار مركز الخدمة الفنية موتور.



الشحنة تكونت من عدد 32 طردا، داخل كل طرد عدد 45 نسخة من كتاب "نداء الملاك" تأليف غيوم ميسو، والذي صدر عن المركز الثقافي العربي، وعدد 46 طردا بداخله عدد 18 نسخة كتاب بعنوان "رأس المال" تأليف كارل ماركس، ورواية اكواريل تأليف الكاتب أحمد خالد توفيق، ورواية الأصل لدان براون.



كما تم ضبط عدد 54 طردا بداخل كل طرد 50 نسخة بإجمالي عدد 2700 نسخة من رواية "أرض السافلين" للروائي أحمد خالد مصطفى والصادرة عن دار عصير الكتب.



وطرود أخرى بها روايات "مائة عام من العزلة" تأليف جابرييل جارثيا ماركيز والصادرة عن دار التنوير، وكتاب "فن اللامبالاة" تأليف مارك ماسون والصادرة عن منشورات الرمل، وكتاب "ابق قويا" تأليف ديمي لوفاتو، وكتاب "ماذا جرى.. أسرار الصراع السياسي في السودان" تأليف مبارك المهدي.



كما ضُبط 5256 نسخة لعدد طرود 134 بدون كشوف تعبئة ومقلدة ومنسوخة.



وجاء في محضر التحقيق اعتراف المتهم عرفات محمود محمد علي بأنه يعمل في المخزن باليومية، وأن مالك المخزن هو صبري علي سعد، المقيم في التجمع الخامس، ولا يعلم إن كان صاحب المخزن يملك بطاقة ضريبية أو سجل تجاري من عدمه.



وبسؤال شقيق مالك المخزن محمد عرابي أحمد حسن صاحب شركة شحن عرابي، والمقيم بشارع خطاب ببورسعيد بشتيل الوراق الجيزة، قال: أنا شقيق مالك المكان وانه استلم الطرود للشحن وأن المرسلين لم يرسلوا أوراق الطرود وسيقوم بالاتصال بهم لجلب الأوراق اللازمة، وأنه لا يعلم إن كانت الكتب مقلدة ومنسوخة لأن أصحاب المكتبات هم من جلبوا الكتب، وأن الطرود ستذهب للسودان باسم شخص يدعى فوزي.