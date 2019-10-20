تسجيل 50% من شركات سياحة الإسكندرية في موسم العمرة

كشف محمد عزت عضو مجلس غرفة شركات السياحة في الإسكندرية، أن الغرفة بدأت اليوم - الأحد - تدريب شركات السياحة في الإسكندرية على آليات العمل في بوابة العمرة المصرية، ويستمر التدريب حتى يوم غد الإثنين.



وأضاف "عزت" في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك قرابة 160 شركة سياحة في الإسكندرية، تم اشتراك نحو 50% منها؛ للعمل خلال موسم العمرة المقبل، لافتا إلى التدريب على آليات العمل في البوابة والتقنيات الخاصة لعمل شركات السياحة بالبوابة، والتى ستنطلق خلال هذا الموسم للمرة الأولى.



وأشار "عزت" إلى أن الغرفة دربت خلال الأسبوع الماضي نحو 280 فرد من العاملين في شركات السياحة على فنون ومهارات العمل السياحي، من مهارات التواصل مع العملاء، وكيفية تلبية رغبات العملاء، والعمل تحت ضغط ومهارات العلاقات العامة.



الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرار بإنشاء بوابة العمرة المصرية؛ لتكون منصة لتنظيم رحلات العمرة، وتكون وزارة السياحة مسؤولة عن عمل البوابة.