الباز: قاضي محاكمة المتهمين بقتل "شهيد الشهامة" لا يحتاج تنبيهات من أحد

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، كل المصريين المتعاطفين مع شهيد الشهامة محمود البنا باحترام دولة القانون، لافتًا إلى أن محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم أجلت محاكمة المتهمين بقتل محمود لـ27 أكتوبر الجاري.

وقال، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، إن الشغب الذي حدث اليوم أثناء دخول "راجح" والمتهمين بقتل محمود غير مقبول، ويجب احترام القانون، لافتًا إلى أنه تم القبض على 9 أفراد بسبب أحداث الشغب في المحكمة اليوم.

وتابع "الباز": "احنا دولة قانون ومحدش هيرضى حد حقه يروح، لازم ندعم دولة القانون ومفيش داعي للتحريض على القضاء، لأن القاضي بيرضي ضميره ومش محتاج تنبيهات من أحد".