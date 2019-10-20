البرلمان البريطاني يناقش مرة أخرى اتفاق جونسون للخروج غدًا

يعرض اتفاق بريكست لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرة أخرى على مجلس العموم البريطاني يوم غد الاثنين، بينما لا يزال رئيس الوزراء بوريس جونسون يأمل في أن يتم تمرير التشريع بحلول الموعد المقرر للرحيل في الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري.

وأشار وزير شئون بريكست في الظل بحزب العمال المعارض كير ستارمر اليوم الأحد، إلى أن حزب العمال يمكن أن يصوت لصالح اتفاق جونسون إذا ما ألحق به إجراء استفتاء ثان، حسبما ذكرت وكالة بريس أسوسييشن البريطانية.

ومن شأن إجراء مثل هذا الاستفتاء أن يمنح الشعب البريطاني الفرصة لتأييد اتفاق جونسون أو التصويت بإنهاء عملية بريكست والبقاء داخل الاتحاد الأوروبي، ويعارض جونسون إجراء استفتاء ثان على بريكست.

وبموجب اتفاق الانسحاب، ستستمر قوانين الاتحاد الأوروبي مطبقة على بريطانيا لفترة انتقالية. وبدون ذلك، قد تؤدي عملية بريكست إلى فوضى على الأجل القصير وعدم قدرة على التنبؤ بشأن سلوك المواطنين والشركات على كلا الجانبين.

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قد تلقى يوم السبت ثلاث رسائل من لندن، حيث كانت عبارة عن نسخة غير موقعة لنص منصوص عليه قانونا تطلب فيه الحكومة البريطانية تمديدا لموعد الرحيل، ومذكرة من السفير تيم بارو الممثل الدائم البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي ورسالة موقعة من جونسون.