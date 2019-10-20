سعد لمجرد يطرح أغنية "سلام" عبر "يوتيوب" (فيديو)

طرح الفنان المغربي سعد لمجرد، فيديو كليب أغنية "سلام" عبر قناته الشخصية بموقع "يوتيوب".



أغنية "سلام" من كلمات وألحان وتوزيع " TIzaf Mouhcin"، والفيديو كليب مستوحى من التراث الأمازيغي المغربي.



وقاربت الأغنية على تحقيق 500 ألف مشاهدة في غضون دقائق قليلة من نشرها على "يوتيوب".



وكان آخر أعمال سعد لمجرد، فيديو كليب أغنية "يخليك للي" وهي من ألحان وكلمات وتوزيع جلال الحمداوي، وقبلها طرح كليب أغنية "إنساي" مع الفنان محمد رمضان وهي من كلمات سعد لمجرد ومحمد رمضان ومن ألحان سعد لمجرد، ويغني سعد فيها باللهجة المغربية، فيما يغني "رمضان" باللهجة المصرية، والفيديو كليب من إخراج حسام الحسيني.