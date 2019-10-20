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عالم

الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لتمديد خروج بريطانيا لمدة 3 أشهر

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:48 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لمنح بريطانيا مهلة لمدة ثلاثة أشهر لإتمام عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي، حسبما قالت صحيفة "تايمز أوف لندن" نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها.
ونقلت وكالة أنباء (بلومبرج) عن الصحيفة قولها إنه سيتم تمديد الموعد النهائي الذي كان مقررا في 31 أكتوبر الجاري إلى فبراير 2020، إذا لم يتمكن رئيس الوزراء بوريس جونسون من تمرير اتفاق الخروج
هذا الأسبوع.
وقالت الصحيفة إن الإرجاء سيكون "قابلا للاستبدال" حيث سيسمح للمملكة المتحدة بالخروج قبل ذلك، في الأول من نوفمبر أو يوم 15 من الشهر ذاته، أو في ديسمبر أو يناير حال التصديق على الاتفاق.
وأضافت الصحيفة أنه إذا تم إجراء استفتاء ثان أو إذا واجه جونسون عقبات إضافية، فإن دولا بقيادة ألمانيا ستدفع من أجل تمديد أطول، ربما حتى يونيو 2020.

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