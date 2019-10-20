الجيش الليبي يحسم معركة العزيزية (فيديو)

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، مقطع فيديو يرصد مراحل سيطرة الجيش الوطني الليبي بشكل كل على منطقة العزيزية.

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي تمكنت، مساء السبت، من السيطرة بشكل كامل على منطقة العزيزية بعد طرد قوات الوفاق منها. وقال بيان للجيش الليبي إن قوات الجيش واصلت بسط سيطرتها على مناطق بعد منطقة العزيزية حتى كوبري الزهراء الذي يربط العزيزية بطرابلس والزاوية.وأشار البيان إلى أن "المليشيات التي طردت من العزيزية فرت إلى مدينة الزاوية غرب طرابلس".

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الشباب المؤيدين للجيش استطاعوا التعامل مع المليشيات التابعة لمناطق المطرد وأبوعيسي والتي هربت من العزيزية، واستطاعوا السيطرة على 3 سيارات مسلحة وكمية من الذخائر تعود لفلول المليشيات.