الباز لـ "اللبنانين": الغضب من أجل الإصلاح "حقكم".. ولكن حافظوا على البلد

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقطع فيديو للمطربة ماجدة الرومي في كلمتها بذكرى جبران التوني، والذي قالت فيه "ربنا ضد العنف ويحب السلام".

وقال "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، إن الشعب اللبناني من حقه أن يغضب من أجل الإصلاح، ولكن على كل اللبنانيين أن يحافظوا على بلدهم، وألا يعطوا الفرصة لأحد لتخريب وطنهم.

وتابع: "البلد اللي بيتفتت شعباها إلى طوائف تتدمر، ولا تستقر أبدا".