الشارع اللبناني يفتح النار على حسن نصر الله: عميل إيراني وسبب كل الفساد

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، مقطعي فيديو لمواطنين لبنانيين يهاجمان أمين عام حزب الله حسن نصر الله، بعد تهديده للبنانيين إثر الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في شوارع لبنان.

واتهم أحد المواطنين حسن نصر الله بأنه عميل لإيران، وأنه كاذب في كل حديثه وتصريحاته للشعب اللبناني.

فيما هاجم آخر حسن نصر الله متهمًا إياه بأنه سبب الفساد الذي ضرب في كل ربوع لبنان بسبب ولائه لإيران، ودعمه للفاسدين داخل الدولة اللبنانية.