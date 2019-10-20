باريس سان جيرمان يصارع مان يونايتد على نجم اليوفي

يقترب الألماني إيمري تشان، من مغادرة صفوف يوفنتوس الإيطالي" السيدة العجوز"، خلال انتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، وفقًا لتقارير الصحف ايطالية.



ويعد مان يونايتد المتعادل اليوم مع ليفربول الإنجليزي، أحد أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع لاعب ليفربول السابق واليوفي الحالي.



ووفقًا لـ" le10 sport" الفرنسي، يريد باريس سان جيرمان التعاقد مع تشان في يناير.



وسيدخل الفريق الفرنسي في منافسة مع الريد ديفلز للظفر بخدمات لاعب الوسط.



وكان تشان انتقل لليوفي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ليفربول.



لم يحظ الألماني بفرص للمشاركة تحت قيادة المدرب ماوريسيو ساري وهو ما فتح باب التكهنات حول رحيله.