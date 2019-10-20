"عار حسن نصر الله".. فيديو لأمين حزب الله يعترف فيه بولائه لإيران

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، فيديو للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ، وهو يعترف فيه بأن موزانة حزب الله ومعاشاته وسلاحه وصواريخه، من إيران.

وقال "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن هذا الاعتراف يمثل عارًا كبيرًا على نصر الله، فهو لا علاقة له بلبنان، ومع ذلك يتحكم في المشهد اللبناني، ويحاول فرض وزراء وأشخاص بعينهم في الحكومة.

وتابع أن الشعوب عندما تثور لا تقف أمامه أحزاب او قيادات او رموز، خاصة لو كان سبب ثورتها يتعلق بطعامها وشرابها.