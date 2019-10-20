بعد السخرية من والدتها.. نورهان المرشدي نجمة برنامج The Voice ترد (صورة)

استطاعت المتسابقة المصرية نورهان المرشدي، أن تخطف قلوب لجنة تحكيم برنامج The Voice، بعد أدائها لاغنية "يا عيني عليكي يا طيبة"، للفنانة آمال ماهر، ووصفتها اللجنة بأنها مزيج ما بين آمال وشيرين عبدالوهاب.وتعرضت والدة نورهان، لانتقادات عديدة بسبب رد فعلها المبالغ بعد التفات الفنانة الإماراتية أحلام لها، وقيامها بالنوم على الأرض في لقطة غريبة إلى جانب شقيقها الذي سجد شكرًا لله.وردت "نورهان"، على الانتقادات التي تعرضت لها والدتها في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، قالت فيه: "قبل ما أرد على أي حد أو أقول أي حاجة بوجه بس رسالة صغيرة لكل الناس اللي بتتريق على أمي وأنها إزاي تقع كده أنا أمي ست مريضة كافحت وتعبت عشان أنها توديني برنامج زي دي وتخليني مبقاش أقل من أي حد بيروح".وأضافت: "أمي مريضة سكر وضغط وجزمتها فوق دماغي مهما عملت ومهما حصل منها وأنا مش شايفة إنها غلطت دي من فرحتها ومن تعبها فرحانة بيا وباللي وصلتله حتى لو دي الحلقة الوحيدة اللي ليا فاتعبها وكل اللي عملته عشاني هيفضل تاج فوق رأسي وجزمتها تفضل عمرها فوق دماغي واتشرف بيها ربنا يخليهالي ويديها طولة العمر والصحة".وبعد ساعات قليلة من نشر البوست قامت نورهان بحذفه واستعاضت عنه بمنشور اخر توجه فيه رسالة شكر خاصة لكل النجوم الذين دعموها ومنها الفنانة أيتن عامر، وإيمان الشميطي، واحمد باتشان، ولكل الجمهور الذي أشاد بموهبتها.