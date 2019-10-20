القائم بأعمال كبير مسؤولي البيت الأبيض: "لن أستقيل"

أعلن مايك مولفاني القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض اليوم الأحد، أنه لن يستقيل من منصبه بعد أن أقر في مؤتمر صحفي مؤخرا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حجب مساعدات عسكرية عن أوكرانيا وفق ظروف معينة.



وأقر مولفاني الخميس الماضي بأن الرئيس دونالد ترامب ربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيام كييف بتحقيقات حول مزاعم بأنها قدمت الدعم للديمقراطيين في انتخابات عام 2016 الرئاسية، ما يقوي من موقف الساعين لعزل ترامب.



ويأتي هذا بينما أثارت مطالب علاقات ترامب بأوكرانيا عاصفة من الجدل في وقت سابق من هذا العام وما تردد عن سعيه للضغط عليها بشأن انتخابات الرئاسة المقبلة، بما أدى إلى إجراء تحقيق من جانب نواب الحزب الديمقراطي في الكونجرس بشأن إمكانية توجيه اللوم إلى الرئيس الأمريكي بغرض عزله.