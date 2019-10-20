ريال مدريد يفتقد جهود مودريتش وبيل أمام غلطة سراي

يغيب اللاعبون لوكا مودريتش وجاريث بيل ولوكاس فاسكيز عن تشكيلة ريال مدريد في مواجهة غلطة سراي التركي خارج الديار في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد غد الثلاثاء في مباراة وصفها المدرب زين الدين زيدان بأنه "يجب الفوز بها".



ولم يشارك اللاعبون الثلاثة خلال الخسارة 1-صفر على أرض مايوركا أمس السبت، وهي الهزيمة الأولى للفريق في الدوري الإسباني هذا الموسم.



وتعرض مودريتش وبيل للإصابة خلال مشاركتهما مع منتخباتهما الوطنية، بينما يغيب فاسكيز عن الفريق منذ بداية الشهر.



وسيعود توني كروس وإيدن هازارد وداني كاربخال، غابوا عن الخسارة أمام مايوركا، للتشكيلة، وغاب كروس بسبب الإصابة فيما غاب هازارد عن مواجهة مايوركا لانشغاله بمولد طفله الرابع بينما حصل كاربخال على راحة.



وحصد ريال مدريد نقطة واحدة من أول مباراتين ضمن المجموعة الأولى في دوري الأبطال.



وقال زيدان بشأن مباراة الفريق بعد غد:"ندرك ما سنلعب من أجله، نريد اللعب من أجل الفوز لأنه لا يوجد خيار آخر، نريد التركيز على الفوز يوم الثلاثاء".