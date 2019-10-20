محامي محمود البنا يطالب بتغيير سن قانون الأحداث إلى 15 عامًا

قال نضال مندور، محامي أسرة محمود البنا، إن هناك أناسًا الآن أصبحوا يستخدمون الشباب الأحداث أقل من 18 عامًا في ارتكاب جرائم معينة وهو يعلم أنه لن يحصل على العقوبة المطلوبة لو قدم أمام محكمة الجنايات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "يكفي أن يكون هذا السن حتى 15 سنة أو تستثنى بعض العقوبات لأن هناك أبا فقد ابنه الوحيد وبعدما يدخل الأحداث ويظل بها 15 سنة وبعدها يخرج فأين العدل؟".



وتابع: "المادة 105 من القانون تنص على أنه فيما يتعلق بتحديد سن الحدث وما يتعلق بالعقوبات التي يتم استبدالها الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة تستبدل بالحبس لمدة لا تزيد علي 15 سنة، وأي عقوبة سجن تحول إلى عقوبة حبس لا تزيد علي شهور".



وطالب بتعديل القانون حتى يتجانس مع ما يتم الآن في المجتمع المصري، فلابد أن يعبر القانون ويرضي الشعب وأتمنى أن ينظر أعضاء مجلس الشعب هذا الأمر.