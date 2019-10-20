برشلونة يسعي للحصول علي خدمات النجم المغربي

سعي النادي الكتالوني متصدر الليجا الإسبانية في الحصول على خدمات النجم المغربي، لاعب فريق شالكة الألماني "أمين حارث".



وكتبت صحيفة "سبورت" الاسبانية ان النادي يراقب اللاعب ويريد الحصول على خدماته، حيث أرسل كشفين النادي لمراقبة "حارث" اليوم الأحد، في المباراة التي جمعت شالكة بنظيره هوفنهايم في الدوري الألماني.



ظهر "حارث" بمستوى كبير في الفترة الاخيرة حيث سلط الأضواء عليه من قبل الفرق الأوروبية، وصراع الأندية على اللاعب، مما قد يزيد في سعر اللاعب سريعا.



ويبلغ "حارث" من العمر 22 عامًا، وهذا يعني أن اللاعب أمامه مستقبل كبير في كرة القدم، وسجل "حارث" مع ناديه شالكة حتى الآن أربعة أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين.