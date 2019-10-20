تظاهرات راقصة في لبنان للمطالبة بالإصلاح الاقتصادي

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال حلقة اليوم من برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، فيديو يرصد بعض الفعاليات التي نظمها المحتجون اللبنانيون أثناء تظاهراتهم للمطالبة بإصلاحات اقتصادية في لبنان.

ويظهر الفيديو المحتجون اللبنانيون وهم يرقصون في الشارع أثناء تظاهرتهم الواسعة ضد الفساد والضرائب وللمطالبة بإصلاح الاقتصاد.

وعلق "الباز" قائلا: "هذا مشهد عابر أثناء ثورة اللبنانيين للتعبير عن غضبهم".