تعادل أتليتك بيلباو وبلد الوليد (11) في الدوري الإسباني

تعادل فريق بلد الوليد مع مضيفه أتليتك بيلباو بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد في ملعب "سان ماميس"، وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.



سجل هدف بيلباو اللاعب اينياكي ويليامز في الدقيقة 33، وتعادل بلد الوليد في الدقيقة 71 عن طريق اينييجو مارتينيز لاعب اتليتك بيلباو بالخطأ في مرماه.



التعادل منح كل فريق نقطة؛ ليصبح رصيد بيلباو 13 نقطة في المركز التاسع، وارتفع رصيد بلد الوليد إلى 11 نقطة في المركز الـ12 بجدول الليجا.