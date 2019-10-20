ليبرمان مهنئا نتنياهو بعيد ميلاده: "أنت فاشل ولا تتحمل مسؤولية إخفاقك"

هاجم زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان، مساء اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو خلال تهنئته بعيد ميلاده الـ70.



وقال ليبرمان لنتنياهو "أنت تنكر حقيقة أنك كنت منذ 23 عاما المتعاون الرئيسي مع عرفات والطيبي والسلطة الفلسطينية وحماس والقائمة المشتركة، لكن للأسف بتعليماتك المباشرة تم تحويل ملايين الدولارات إلى قطاع غزة ".



وأكد ليبرمان أن اتهامات نتنياهو للآخرين واتهاماته الباطلة التي يوجهها لأي شخص يختلف معه، لا يمكن من خلالها إخفاء حقيقة فشله 3 مرات متتالية في تشكيل حكومة.



وتابع ليبرمان "بدلا من تحمل مسؤولية إخفاقاتك وفقدان 9 مقاعد في الانتخابات، فأنت تبدأ حملة انتخابية ثالثة، يشير مقطع الفيديو الأخير الخاص بك إلى أنك تدعم التوجه لحملة انتخابية أخرى بدلا من التركيز على إنشاء حكومة وحدة وطنية واسعة، بل تحاول فرض حكومة إكراه ديني".



وشدد ليبرمان على أن نتنياهو مستعد للتضحية بمعظم مواطني إسرائيل لصالح مجموعة صغيرة من المتدينين، متابعا "أنت الذي قررت تجميد مخطط حائط البراق والانسحاب من دعم قانون التجنيد على الرغم من أنك صوتت لصالحه بالقراءة الأولى".