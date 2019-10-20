رئيس جامعة الأزهر يتفقد مدينة الطالبات

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور أشرف عطية البدويهى، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ومحمود رزق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، والأستاذة هدى فوزي، مدير عام المدن الجامعية للطالبات، في زيارة مفاجئة اليوم الأحد، المدينة الجامعية للطالبات؛ للاطمئنان عليهن وعلى مستوى الخدمة المقدمة لبناته الطالبات.



واطمأن رئيس الجامعة، على انتظام العمل داخل المدينة والمطابخ الرئيسية، موجهًا مديري المدن الجامعة بالالتزام بالمعايير المعلنة، والمتابعة لحظة بلحظة وإزالة كافة المعوقات أمام بناته الطالبات، حتى يتسنى لهن الاستقرار والتفرغ لدراستهن، واستثمار وقتهن في تحصيل العلم.



وأوضح رئيس الجامعة - في بيان المركز الإعلامى اليوم - حرصه الدائم على متابعة كل ما يتعلق بأبنائه وبناته والتواصل المباشر معهم في كل مناسبة، والاستماع إلى مقترحاتهم، ومناقشتهم، حتى لا يكونوا عرضة للشائعات المغرضة، كما يحدث من وقت لآخر، مشددا على أن مصلحة الطالبات هي شغل إدارة الجامعة الشاغل من أجل توفير وتهيئة المناخ المناسب للطالبات للمذاكرة والنجاح والتفوق دائما.



وخلال جولته التفقدية المفاجئة تحدث فضيلة رئيس الجامعة مع الطالبات، وسألهن عن مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدا أن إدارة الجامعة لا تكل ولا تمل من المتابعة الدائمة والمستمرة لكافة المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، متمنيا لهن النجاح والتفوق، مؤكدا أن بابه مفتوحا دائما لهن.