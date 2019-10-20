مصرع ثلاثة جنود أمريكيين في حادث تدريبي

لقي ثلاثة جنود أمريكيين مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، خلال حادث تدريبي في قاعدة تابعة للجيش بولاية جورجيا الأمريكية.



وأعلن توني أجوتو قائد الكتيبة الثالثة للمشاة، والتي ينتمي إليها الجنود الستة، أنهم كانوا في مركبة عسكرية في قاعدة فورت ستيوارت بالولاية، حيث وقع الحادث وقد تم نقل المصابين لمستشفى عسكري محلي للعلاج من إصاباتهم.



وأعرب أجوتو عن تعازيه في الجنود الثلاثة، ومواساته لأسرهم وأسر المصابين، مشيرًا إلى أنه يتم التحقيق في ملابسات الحادث.



يذكر أن قاعدة فورت ستيوارت العسكرية أنشئت عام 1940، وتعد أكبر قاعدة للجيش الأمريكي في شرق نهر الميسيسيبي وتغطي مساحة تقدر بـ28 ألف فدان.