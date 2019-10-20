يونيون سانتا يؤكد انتفاضته في الدوري الأرجنتيني

أكد يونيون سانتا في انتفاضته في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم وحقق انتصاره الثالث على التوالي

بالفوز على خيمناسيا لابلاتا 1 صفر اليوم الأحد في المرحلة العاشرة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز ألدوسيفي على ديفينسا خوستيكا بنفس النتيجة.



وقفز يونيون سانتا في إلى المركز الثاني عشر رافعا رصيده إلى 14 نقطة وتجمد رصيد خيمناسيا لابلاتا عند أربع نقاط حيث مني بالهزيمة الثامنة له مقابل تعادل واحد وانتصار واحد في المباريات العشر التي خاضها بالمسابقة حتى الآن.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل إيزيكيل بونيفاسيو الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 79.



واستعاد ألدوسيفي بعض اتزانه في المسابقة بفوز ثمين 1 صفر على ديفينسا خوستيكا في وقت سابق اليوم.



ورفع ألدوسيفي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الـ22 بجدول المسابقة حيث حقق الفوز الثاني فقط له في المسابقة هذا الموسم وهو الأول له في آخر ست مباريات وتجمد رصيد ديفينسا خوستيكا عند عشر نقاط في المركز الثامن عشر علما بأن الهزيمة اليوم هي الثانية له على التوالي والثالثة في آخر أربع

مباريات خاضها في المسابقة.



وسجل فيدريكو أندرادا الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 25، فيما شهدت نهاية المباراة طرد هيرنان بوريانو لاعب ألدوسيفي؛ لنيله الإنذار الثاني في المباراة.