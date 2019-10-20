قسد: "الأتراك" قتلوا 25 شخصًا منذ وقف إطلاق النار

كشفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عن مقتل 25 شخصًا بنيران القوات التركية، والفصائل الموالية، لها منذ إعلان وقف النار في شمال سوريا.



في الوقت الذي أعلنت فيه "قسد" عن استكمال عمليات إخلاء بلدة رأس العين الحدودية السورية، مهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، لاستئناف العدوان شمال سوريا، زاعمًا إنه أبلغ الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا أن الهجوم التركي شمالي سوريا، سيستمر ما لم ينسحب الأكراد من المنطقة خلال مهلة الـ120 ساعة.