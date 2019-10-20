"جرائم أردوغان".. تقرير أممي يكشف تفاصيل تعذيب هفرين خلف

استعرضت الإعلامية لبنى عسل، تقريرًا صادرًا عن الأمم المتحدة، يكشف تفاصيل تعذيب السياسية الكردية هفرين خلف قبل اغتيالها أثناء عملبة "نبع السلام" التركية.



ولفتت "عسل"، خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم"، إلى أنه بعد معاينة جثمان الكردية هفرين خلف، تبين تعرضها للضرب بآلة حادة وصلبة أدت لحدوث كسور بالرأس، وآثار جر بالشعر قبل إطلاق النار عليها من مسافة قريبة.



وذكرت "عسل"، أن التقرير تطرق أيضًا لتورط عدد من المقربين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع جماعات إرهابية، وأنه عند كشف القضاء لذلك، عاقب أردوغان كل من شارك في التحقيق.