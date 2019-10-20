أحمد موسى يطالب بمحاكمة مشوهي كوبري "تحيا مصر": "مش متربيين" (فيديو)

استنكر الإعلامي أحمد موسى، الممارسات السيئة من قبل بعض المواطنين، التي أسفرت عن تشويه كوبري "تحيا مصر".



وقال "موسى"، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الواقعة الأولى كانت تحطيم زجاج ممشى كوبري تحيا مصر عقب الافتتاح".



وعرض "موسى" فيديو يظهر تشويه الأعمدة الحديدية للكوبري بالكتابة قائلًا: "شيء محزن، وتخريب عن عمد من عديمي الإحساس والتربية لتشويه إنجازات مصر".



وأضاف: "اللي يعمل كده مش بني آدم ولا متربي، وأطالب بتقديمهم للنيابة"، واصفًا الأمر بـنه تشويه لإنجازات بلدنا، وإهدار للمال العام، وجزء من الفوضى، مؤكدًا أن هناك إناس لم يناموا من أجل هذا الإنجاز.