"كوباية شاي".. شاهد أغرب طلب لمتهم بعد الحكم عليه بالإعدام

روى المصور الصحفي حسام دياب، رئيس قسم التصوير بمجموعة أونا الإعلامية، حكاية واحدة من أغرب الصور التي التقطها طوال حياته المهنية، وهي لمتهم قبل إعدامه.



وقال "دياب"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، أنه عام 1985 حاول حضور تنفيذ حكم الإعدام لإحدى الحالات، وبالفعل تمكن من ذلك.



وأضاف في حواره مع الإعلامي حسام الدين حسين، أنه قابل المتهم والكلبشات في يديه وقبل تنفيذ الحكم بساعتين، سُؤل: "نفسك في أيه"، وهنا كانت المفادأة عندما جاء الرد: "عاوز أشرب كوباية شاي"، مؤكدًا أنه اكتفى بتصوير يديه بالكلبشات وكوب الشاي، ولم يصور وجه لأنه أخلاقيا لا يجوز.