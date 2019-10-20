"السلع التموينية" تعلن عن أول مناقصة لشراء الزيت

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن مناقصة رقم 1 للعام المالي (2019 2020)، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه، وذلك في إطار خطتها لتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.



وأوضحت الهيئة- في بيان اليوم الأحد- أن الحد الأدنى 3 آلاف طن زيت صويا، و2000 طن زيت عباد، مشيرة إلى أن فترة التوريد من 1 إلى 15 ديسمبر المقبل، على أن يتم فض المظاريف والبت يوم الأربعاء المقبل.