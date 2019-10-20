الأحد 20 أكتوبر 2019 الموافق 21 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

توك شو

باحث: إعلام قطر وتركيا هدفه تشكيك المصريين في إنجازات بلدهم

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:18 م
أحمد عطا، الباحث
أحمد عطا، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية،
سناء إسماعيل
طباعة
قال أحمد عطا، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن جزءًا من الوسائل التي تتبعها الجماعة الإرهابية هي التشكيك طوال الوقت فيما تم إنجازه على أرض الواقع من إنجازات، وذلك لرسم صورة غير ذهنية للمواطن تصيبه بالإحباط ويدفع به للشارع.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كما يعتمدون على فورمات سابقة التجهيز كنشر فيديوهات مفبركة من الشارع، وحالة من التدليس يتم نصبها يوميًا على القنوات من إسطنبول والهدف هو المواطن البسيط لخلق حالة دائمة من الغضب".

وأوضح أن هناك ثلاثة مسارات، وهي مواقع تواصل الاجتماعي من تويتر وفيس بوك، وهناك تغريدات وصفحات بالآلاف التابعة للتنظيم الدولي ومجلس شورى الإخوان في تركيا، وقنوات ومواقع إخبارية وشراء مساحة في القنوات الإخبارية، مشيرصا غلى 55% من أملاك الجارديان البريطانية تعود لقطر، ويتم تكليف عدد من الكتاب خصيصى لمهاجمة مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد الباز يكتب: مذيعة جهاد النكاح "غادة عويس".. من خدمة الإسرائيليين إلى المهمات الخاصة فى حلب

الباز: دعاة الفتنة كثيرون.. وعمار علي حسن أحدهم

الإفتاء يكشف مخطط الإخوان للهجوم على القيادات الإسلامية بأمريكا

الليلة.. محمد الباز يجيب على أسئلة سبتمبر الصعبة فى 90 دقيقة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

توكل كرمان تعترف بالتورط فى جريمة اغتيال الرئيس اليمنى السابق

الآن

أيمن فايز: ظهور ذاتية الفنان في رسم "الأيقونة" نوع من الهرطقة

منذ حوالي 22 ساعة

حريق بفندق سياحى فى الغردقة

منذ أقل من ساعتين

هل تخصم 9 نقاط من الأهلي حال الانسحاب أمام الجونة؟

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

الأكثر قراءة

رسميا.. اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الجونة والأهلي

المحليات تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

حريق بفندق سياحى فى الغردقة

صور.. مصرع 3 في حادث مأساوي بكفر الشيخ

أيام زمان

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

دراسة: التمارين الرياضية قد تقلل إصابة المدخنين بسرطان الرئة

الوجبات السريعة والمصنعة والتكنولوجيا أسباب لـ "السمنة"

تغير شكل الأصابع مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة

أدوية ارتفاع ضغط الدم تزيد من خطر الانتحار

الرئيس نيوز

سلامة: الأكراد ليسوا موحدين.. والجيش السوري لن يقبل بـ"منطقة آمنة"

المالية: إتاحة 4.4 مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية فى سبتمبر

حمو بيكا يقتحم "الموسيقيين".. والنقابة تحرر محضرا

مدبولي: مصر ستطلب تدخل وسيط دولي في مفاوضات "سد النهضة"

منوعات

دراسة: السيدات أكثر تذكرًا لتفاصيل يوم الزفاف

الآلاف يشاركون في نصف ماراثون دلهي رغم ارتفاع معدلات التلوث

شركة "وبنج" تبدأ توصيل الطلبات للمنازل بالطائرات المسيرة

الإجهاد المزمن قد يلعب دورا فى ارتفاع الضغط بين الأمريكيين السود

كشكول

جامعة سوهاج تختتم بطولتها للسباحة بمشاركة 120 طالبًا

لكل أم.. تعرفي علي الأطعمة الصحية لطفلك المدرسي

"باهي" يجتمع بقيادات التعليم ويناقش مستجدات الأمور التعليمية

"النيلي" يجتمع بطلاب الضبعة النووية الجدد

إسلام سياسي

شرطة "أردوغان" تعتقل 200 مواطن عارضوا غزو سوريا

«روضة النعيم» تبدأ دروس ومحاضرات التصوف بالحسين

بمناسبة موسم "المغال"..صوفية العالم تعلن الزحف المقدس إلى السنغال

العراق يرفض تسلم مقاتلى "داعش" غير المتورطين فى جرائم داخله


زيت وسكر

لماذا سيتم فصل التيار الكهربائى عن قرى بلطيم 3 أيام؟

أسباب نقص نسبة “المغنسيوم” فى الجسم

أسعار الدواجن بنهاية 20-10-2019

جرام الفضة يسجل 9.7 جنيه

مقالات الرأي
عمرو خالد
حين تفوض ربك للحكم فى قضيتك
د. منى حلمى
الحب ليس «قلة أدب» و«قلة حياء»
سيد عبدالقادر
غزو سوريا.. جريمة «الأحمقين»
ماجد حبته
فى انتظار رئيس وإرهابيين جدد!
المزيد

الثقافة

أيمن فايز: ظهور ذاتية الفنان في رسم "الأيقونة" نوع من الهرطقة

بدء المشاركة في مسابقة "تصميم شعار دبي عاصمة الإعلام العربي"

انطلاق الدورة 2 لصالون فنون النسجيات بمكتبة الإسكندرية.. غدًا

جوائز "المواهب الذهبية" في مسرح الجمهورية.. الأربعاء

صفحتنا ع الفيس بوك