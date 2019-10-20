باحث: إعلام قطر وتركيا هدفه تشكيك المصريين في إنجازات بلدهم

قال أحمد عطا، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن جزءًا من الوسائل التي تتبعها الجماعة الإرهابية هي التشكيك طوال الوقت فيما تم إنجازه على أرض الواقع من إنجازات، وذلك لرسم صورة غير ذهنية للمواطن تصيبه بالإحباط ويدفع به للشارع.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كما يعتمدون على فورمات سابقة التجهيز كنشر فيديوهات مفبركة من الشارع، وحالة من التدليس يتم نصبها يوميًا على القنوات من إسطنبول والهدف هو المواطن البسيط لخلق حالة دائمة من الغضب".



وأوضح أن هناك ثلاثة مسارات، وهي مواقع تواصل الاجتماعي من تويتر وفيس بوك، وهناك تغريدات وصفحات بالآلاف التابعة للتنظيم الدولي ومجلس شورى الإخوان في تركيا، وقنوات ومواقع إخبارية وشراء مساحة في القنوات الإخبارية، مشيرصا غلى 55% من أملاك الجارديان البريطانية تعود لقطر، ويتم تكليف عدد من الكتاب خصيصى لمهاجمة مصر.